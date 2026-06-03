6月1日、俳優の東出昌大が自身のnoteを更新。「音信不通のお知らせ」と題し、《明日、6月2日から7月1日まで、電子機器を使えない生活に入りますので音信不通になります。ですので東出とコンタクトを試みる方は、直接山にいらして下さい》とアナウンスした。「東出さんの説明によると、1カ月間の『プチ被災生活』を実施するということのようです。巨大地震などが発生すると、インフラや流通も止まる。だから《今ある自宅の備蓄、