俳優の町田啓太さんは3月24日、自身のInstagramを更新。イケメンなスーツ姿を公開しました。【写真】町田啓太の格好いいスーツ姿「旅心をくすぐる素敵なカットばかり」町田さんは「AERA STYLE MAGAZINE Vol.6010号連続で表紙を担当させて頂きました光栄ですし感動しています是非ご一読くださいませ！」とつづり、5枚の写真を投稿。雑誌『AERA STYLE MAGAZINE』Vol.60 2026（朝日新聞出版）に掲載されたモデルショットなどを