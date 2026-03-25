【セガ スプリングセール】 開催期間：4月8日まで セガは、PlayStation Store（PSストア）およびニンテンドーeショップにて販売中の一部プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タイトルを対象とした「セガ スプリングセール」を実施している。期間は4月8日まで。 今回のセールでは、セガから「龍が如く８」アル