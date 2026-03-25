牛丼チェーン店「すき家」は25日、きのう24日に販売した一部商品で価格表記の誤りがあり、商品代金を過剰に徴収していたとして謝罪した。対象となる利用者には差額の返金対応を行う。【写真】「すき家」対象商品・返金方法など公式サイトによると、同日に販売された「炭火焼きほろほろチキンカレー」関連商品において、1点あたり税込60円を過剰に請求していたことが判明した。原因は価格表記の誤りとしている。対象となるの