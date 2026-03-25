「すき家」価格表記ミスで返金対応 誤徴収で謝罪「再発防止に努めてまいります」
牛丼チェーン店「すき家」は25日、きのう24日に販売した一部商品で価格表記の誤りがあり、商品代金を過剰に徴収していたとして謝罪した。対象となる利用者には差額の返金対応を行う。
【写真】「すき家」対象商品・返金方法など
公式サイトによると、同日に販売された「炭火焼きほろほろチキンカレー」関連商品において、1点あたり税込60円を過剰に請求していたことが判明した。原因は価格表記の誤りとしている。
対象となるのは、「炭火焼きほろほろチキンカレー」「ほうれん草ほろほろチキンカレー」「チーズほろほろチキンカレー」「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」の4商品で、全国のすき家店舗で販売されたもの。
返金については、支払い金額と正しい金額との差額を返金するとしており、対象者は利用日時や店舗名を確認のうえ、問い合わせ窓口へ連絡するよう案内している。
同社は「お客様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後同様の事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。
【写真】「すき家」対象商品・返金方法など
公式サイトによると、同日に販売された「炭火焼きほろほろチキンカレー」関連商品において、1点あたり税込60円を過剰に請求していたことが判明した。原因は価格表記の誤りとしている。
対象となるのは、「炭火焼きほろほろチキンカレー」「ほうれん草ほろほろチキンカレー」「チーズほろほろチキンカレー」「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」の4商品で、全国のすき家店舗で販売されたもの。
返金については、支払い金額と正しい金額との差額を返金するとしており、対象者は利用日時や店舗名を確認のうえ、問い合わせ窓口へ連絡するよう案内している。
同社は「お客様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「今後同様の事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。