6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、3月25日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数2万4780DLで1位に初登場した。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ2025年10月20日付での「Stare In Wonder」以来、自身通算22作目のデジタルシングル1位を獲得【※1】し、歴代1位の「デジタルシングル通算1位獲