BE:FIRST、22作目のデジタルシングル1位 歴代1位「通算1位獲得作品数」記録を自己更新【オリコンランキング】
6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの新曲「BE:FIRST ALL DAY」が、3月25日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数2万4780DLで1位に初登場した。
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
2025年10月20日付での「Stare In Wonder」以来、自身通算22作目のデジタルシングル1位を獲得【※1】し、歴代1位の「デジタルシングル通算1位獲得作品数」記録を自己更新した【※2】。
本作は、2021年11月にデビューしたBE:FIRSTの「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の第1弾シングル。“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言する、HIP HOPナンバーとなっている。
2位には、嵐の約5年ぶりの新曲「Five」がランクインし3週連続TOP3入り。週間DL数は8021DLで、累積DL数は15万6996DLとなった。
3位には、3月18日に発売されたSixTONESの最新CDシングル表題曲「一秒」が、前週3月23日付での158位から大きく順位を上げ、ランクイン。週間DL数は6592DLで、累積DL数は1万6226DLとなった。
【※1】BE:FIRST「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品※2026年3月30日付現在／1作目：Shining One、2作目：Kick Start、3作目：Gifted.、4作目：Bye-Good-Bye、5作目：Betrayal Game、6作目：Scream、7作目：Boom Boom Back、8作目：Smile Again、9作目：Mainstream、10作目：Glorious、11作目：Set Sail、12作目：Gifted. -Orchestra ver.、13作目：Masterplan、14作目：Blissful、15作目：Sailing、16作目：Spacecraft、17作目：夢中、18作目：GRIT、19作目：夢中 -Piano ver.-、20作目：空、21作目：Stare In Wonder、22作目：BE:FIRST ALL DAY
【※2】「週間デジタルシングル（単曲）ランキング通算1位獲得作品数」記録※2026年3月30日付現在／1位：BE:FIRST 22作「Stare In Wonder」（2025年10月20日付）、「BE:FIRST ALL DAY」（2026年3月30日付）など、2位：米津玄師 19作「IRIS OUT」（2025年9月29日付）、「1991」（2025年10月27日付）、3位：YOASOBI 16作「PLAYERS」（2025年3月31日付）、「Watch me!」（2025年5月26日付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ
2025年10月20日付での「Stare In Wonder」以来、自身通算22作目のデジタルシングル1位を獲得【※1】し、歴代1位の「デジタルシングル通算1位獲得作品数」記録を自己更新した【※2】。
2位には、嵐の約5年ぶりの新曲「Five」がランクインし3週連続TOP3入り。週間DL数は8021DLで、累積DL数は15万6996DLとなった。
3位には、3月18日に発売されたSixTONESの最新CDシングル表題曲「一秒」が、前週3月23日付での158位から大きく順位を上げ、ランクイン。週間DL数は6592DLで、累積DL数は1万6226DLとなった。
【※1】BE:FIRST「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品※2026年3月30日付現在／1作目：Shining One、2作目：Kick Start、3作目：Gifted.、4作目：Bye-Good-Bye、5作目：Betrayal Game、6作目：Scream、7作目：Boom Boom Back、8作目：Smile Again、9作目：Mainstream、10作目：Glorious、11作目：Set Sail、12作目：Gifted. -Orchestra ver.、13作目：Masterplan、14作目：Blissful、15作目：Sailing、16作目：Spacecraft、17作目：夢中、18作目：GRIT、19作目：夢中 -Piano ver.-、20作目：空、21作目：Stare In Wonder、22作目：BE:FIRST ALL DAY
【※2】「週間デジタルシングル（単曲）ランキング通算1位獲得作品数」記録※2026年3月30日付現在／1位：BE:FIRST 22作「Stare In Wonder」（2025年10月20日付）、「BE:FIRST ALL DAY」（2026年3月30日付）など、2位：米津玄師 19作「IRIS OUT」（2025年9月29日付）、「1991」（2025年10月27日付）、3位：YOASOBI 16作「PLAYERS」（2025年3月31日付）、「Watch me!」（2025年5月26日付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞