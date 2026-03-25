阪神は２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎で全体練習を行った。２７日・巨人との開幕戦（東京ドーム）が目前に迫る中、佐藤輝明内野手（２７）は２年連続開幕弾に意欲を示した。昨季は広島との開幕戦で決勝２ラン。チームの白星発進に貢献した。２年連続開幕戦本塁打なら、球団では２０１７、１８年の福留孝介以来となる。宿敵相手に、主砲がいきなり牙をむく。

落ち着いた口ぶりの中に、スラッガーとしての心意気を漂わせた。果たすべき役割は明確。佐藤輝は開幕戦となる２７日の巨人戦に向け「もちろんね、１発目から打てれば最高じゃないですか」とシーズン初戦での今季１号を思い描いた。

昨年３月２８日、広島との開幕戦（マツダ）で初回に先制２ラン。１２球団最速の一発が決勝点となり、チームの“快幕星”を支えた。球団で２年連続開幕戦本塁打なら、１７、１８年の福留以来の記録となる。背番号「８」の先輩に並ぶ活躍を示すことができれば、猛虎の白星発進はおのずと近づく。

新戦力との対戦にも気負いはない。巨人は開幕投手にドラフト１位・竹丸を立てることがすでに公表されている。

２戦目は新外国人・ハワード、３戦目が同じくドラフト３位の山城というフレッシュな顔ぶれが先発予定。楽天時代のハワードとは昨季、３打席の対戦で２打数無安打。ルーキー２人とは初顔合わせになる。「映像もよく見て、いい準備がしたいと思います」と抜かりなく対策を施し、攻略を実現させていく。

今春はＷＢＣ日本代表に選出され、日の丸を背負って世界の強豪国と戦ってきた。帰国後は１７日にチームに合流して同日のロッテ戦（ゾゾ）に志願して出場。オープン戦は以降５試合で１４打数１安打、打率・０７１と本来の姿は影を潜めたが、心配は要らない。２２日のオープン戦最終戦後には「しっかり（試合に）出られたんで良かったです」と現状をネガティブに捉えず、シーズン本番に視線を向けた。

この日は西宮市の広田神社でナインたちと必勝祈願。午後からはＳＧＬに場所を移し、汗を流した。「しっかり練習して、いい準備をしたいと思います」。２リーグ制以降では球団史上初となる連覇を狙う今季。充実一途の主砲が、チームをロケットスタートへ導く。