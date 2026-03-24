市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす25日は、加賀は夕方から、能登は夜から雨が降るでしょう。気温は、4月上旬から中旬並みでしょう。25日の予想天気図です。 小野：あす25日は九州の南に低気圧が発生し、あさって26日に掛けて、太平洋側を進むでしょう。低気圧に近い加賀地方ほど、早く雨が降りだします。気象台の 週間予