金沢市が取得した日本銀行金沢支店跡地の利活用について話し合う有識者会議が開かれ、今年秋ごろまでに具体案をまとめる方針が確認されました。日銀跡地は、香林坊から片町にかけてのいわゆる「都心軸エリア」再開発の中核施設として、金沢市が約45億8000万円で取得しました。24日は、利活用の方法を話し合う協議会の初会合が開かれ、学識経験者や地元自治会、経済団体の代表らが出席しました。会合では、跡地を多くの人が訪れる場