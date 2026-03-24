交通事故で親を亡くした子どもたちに役立ててもらおうと、大分県自動車整備振興会が県に寄付金を贈呈しました。 県自動車整備振興会は、交通事故で親を亡くした子どもたちの支援活動を2000年から続けています。 24日は渡邊繁和会長らが県庁を訪れ、会員から寄せられた交通遺児への寄付金30万円を県生活環境部の首藤圭部長に贈呈しました。これまでの寄付金の総額は405万円になっています。 （渡邊会長）「のびのびとすく