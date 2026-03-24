脱炭素など地域課題の解決に向け、島田市は23日、特種東海製紙グループと連携協定を結びました。この取り組みは島田市における環境保全や脱炭素、人口減少などの地域課題について、特種東海製紙グループ各社が持つ技術やノウハウを使って解決し、循環型社会の実現を目指すものです。23日は特殊紙を生産する特種東海製紙と、同グループの新東海製紙が島田市役所を訪れ、締結式が行われました。今後、官民で連携し