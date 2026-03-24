■1. トランプ氏「5日間延期」の衝撃と24日寄り付きの反応アメリカのトランプ大統領は23日（日本時間23日20:00頃）、イランのエネルギーインフラへの軍事攻撃を「5日間延期する」とSNSで電撃発表した。これを受け、24日朝の東京株式市場は、過度な地政学リスクへの警戒感が一旦和らぎ、日経平均株価は前日比で反発して寄り付いた。【こちらも】石油備蓄放出が日本株に与える影響と投資戦略とは?しかし市場の楽観ムードは、限定