■1. トランプ氏「5日間延期」の衝撃と24日寄り付きの反応

アメリカのトランプ大統領は23日（日本時間23日20:00頃）、イランのエネルギーインフラへの軍事攻撃を「5日間延期する」とSNSで電撃発表した。これを受け、24日朝の東京株式市場は、過度な地政学リスクへの警戒感が一旦和らぎ、日経平均株価は前日比で反発して寄り付いた。

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しかし市場の楽観ムードは、限定的だ。トランプ氏は延期の条件として「イラン側からの誠実な対話」を求めているが、イラン外務省は即座にこれを否定。「5日間は攻撃に向けた準備期間に過ぎない」との見方も根強く、寄り付き直後から買い一巡後は重い展開となっている。日経平均は50,000円台の節目を維持できるか、極めて不安定な攻防が続いている。

■2. 「1ドル158円台」急速な円高が日本株の重石に

今回の「攻撃延期」報道を受け、皮肉にも日本市場には新たな逆風が吹いている。安全資産とされる「円」が買われたほか、米金利の先安観から、為替市場ではトランプ大統領の発表後、それまでの1ドル=159円台半ばから、158円台前半まで急速に円高が進んだ。

トヨタなどの自動車株や半導体関連銘柄には、円高による収益悪化懸念から利益確定売りが急ぎ足で流入している。輸出セクターにとっては、地政学リスクによる「リスクオフの円買い」が直撃する形となっている。

■3. なぜ「5日間」なのか？市場が読み取る不気味な空白

軍事・外交のプロの間では、この「5日間」は対話のためではなく、「ターゲットの最終確認」と「同盟国との最終調整」の時間稼ぎである可能性が指摘されている。

政治的思惑: 国内世論の反応を見極めつつ、原油価格の急騰による米国内のインフレ再燃をコントロールしたい意図。

イランの拒絶: 「軍事的圧力を背景とした交渉には応じない」というイラン側の硬化姿勢により、5日後の「決裂->攻撃開始」のシナリオが市場では現実味を帯びている。

■4. 2026年3月後半:セクター別投資戦略レポート

現在の「ボラティリティの嵐」を生き抜くための、セクター別の具体的な立ち回りを詳解する。

（1） 資源・エネルギー:【中立から一時避難】 攻撃延期を受け、NY原油先物が一時的に押し戻されている。為替が158円台へと円高に振れているため、INPEX等の資源開発株や総合商社は、為替差損リスクが意識される。5日後の「交渉決裂」に備え、一旦の利益確定を優先すべき局面だ。

（2） 防衛・インフラ:【押し目買い・継続保有】 「延期=中止ではない」という認識が市場のコンセンサスだ。三菱重工や川崎重工などの防衛関連は、有事の際の「ヘッジ銘柄」として資金が滞留し続ける。また、攻撃開始時に懸念されるサイバー攻撃に備え、セキュリティ関連銘柄への分散も有効だ。

（3） 輸出・製造業（自動車・半導体）:【戻り売りを検討】 円安メリットで株価を支えてきたセクターにとって、急激な円高はダブルパンチとなる。特に欧州・中東へのサプライチェーンを持つ銘柄は、輸送コスト増と円高の直撃を受けるため、リバウンド局面での売りを検討すべきだ。

（4） 内需・ディフェンシブ:【短期避難先として注目】 外部環境に左右されにくい通信、食品、陸運（JR等）など、エネルギー価格高騰の影響を価格転嫁しやすい銘柄に資金を移し、嵐が過ぎるのを待つ「クオリティ株への逃避」が推奨される。

■5. 投資家が注視すべき3つのテクニカル指標

指標:2026年3月24日時点の状況 投資行動への示唆【ドル円】 158.20円付近（円高進行）: 157円を割り込む場合、輸出株の投げ売りを警戒。【日経VI】 35超（異常高値）: ボラティリティが平時の2倍。現物維持を推奨。【WTI原油先物】 80ドル後半を維持: 攻撃再開なら100ドル突破の可能性。インフレ再燃に備え。

■6. まとめ:3月30日に向けた「不戦勝」の構え

3月29日（日）に設定された「5日間の期限」が、2026年最大の相場の分岐点となる。

キャッシュポジションの引き上げ: 現金比率を最低でも40〜50%まで高め、急落時の買い余力を確保が必要。

新NISA枠の保護: 短期的な狼狽売りは厳禁。成長投資枠での優良大型株は、この混乱を「長期的な仕込み場」と捉える視点も必要。

市場は「不確実性」を最も嫌う。感情的なトレードを避け、3月30日（月）週明け相場に向けて、冷静に牙を研いでおくべき時だ。