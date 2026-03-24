小田大介監督（神村学園／43歳）25日は初戦で優勝候補の一角である横浜（神奈川）を倒した神村学園（鹿児島）が智弁学園（奈良）と対戦する。チームを率いる小田監督は2013年7月に就任。当初は「子どもたちの遅刻は当たり前だった」と話す同監督を直撃した。【監督直撃】帝京・金田優哉監督にズバリ聞いた「あの前田三夫前監督の後任という重圧はありますか？」◇◇◇──初戦で強敵の横浜を破りました。「息つく