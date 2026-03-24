◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断7歳牡馬サトノレーヴも年齢を感じさせないフレッシュな馬体です。昨春の優勝時と比べても甲乙つけがたいほど張りがあります。全ての部位が立派。肩にもトモにも鎧（よろい）をまとったような筋肉を備えている。山のように発達したキ甲と釣り合いが取れた太い首。左右に大きく張り出したアゴでカイバをしっかり咀嚼（そしゃく）して530キロ超のジャンボな体をつくっているのです。鹿毛の被毛が輝