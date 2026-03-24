◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断

7歳牡馬サトノレーヴも年齢を感じさせないフレッシュな馬体です。昨春の優勝時と比べても甲乙つけがたいほど張りがあります。全ての部位が立派。肩にもトモにも鎧（よろい）をまとったような筋肉を備えている。山のように発達したキ甲と釣り合いが取れた太い首。左右に大きく張り出したアゴでカイバをしっかり咀嚼（そしゃく）して530キロ超のジャンボな体をつくっているのです。

鹿毛の被毛が輝いています。股と尻にブラシでつくった山形と二本線のマークがはっきり映るほど毛ヅヤがさえている。ハミを強くかみ、鼻孔の先にも力が入っていますが、1200メートル戦なら問題ありません。両後肢を半蹄分ほど前踏みしていますが、尾は自然に流しているので心配ないでしょう。ナムラクレアと双璧をなす“2強ボディー”です。

≪息も整っている≫サトノレーヴは厩舎の先輩キンシャサノキセキ（10、11年V）に続く史上2頭目の高松宮記念連覇に挑む。堀師は「（19日の1週前追いは）しまいに速いラップを無理なく出してスムーズな動き。リフレッシュ感もあって息も整っています。ほぼ仕上がっています」と説明。「年齢的に（追い切りを）やると少し硬さが出るので、その点をケアしてフレッシュにするように整えていきます」と細心の注意を払っている。