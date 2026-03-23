神奈川県在住の50代女性・Yさんは少し前に入院していた。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その入院の際、看護師にかけられた言葉に、彼女は大泣きしてしまったという。＜Yさんからのおたより＞少し前の話です。50歳前に生理がスッキリ止まらず、病院行かなきゃと思うばかりで半年が経っていました。時にはズボンを汚すほどになり、それでも自分勝手に「