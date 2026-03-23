昨年9月に心臓手術後の体調管理のため一時的に活動を休止、そして11月にはパーキンソン病であることを公表した美川憲一さん（79）。そんな美川さんが3月3日に生放送されたNHK『うたコン春の拡大SP』に出演し、盟友の小林幸子さんと共に復帰後初めてテレビでの歌唱を披露。美川さんは「ここ一発、気合い入れたわよ」と振り返る。活動休止前までは大きな病気をひとつとしてしなかったそうだが、初めて脳裏に死がよぎり震える