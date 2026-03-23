漫画家・倉田真由美さん（54）が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、親しい友人が“ぶつかりおじさん”の被害に遭ったと報告した。倉田さんは「親しい女友だちが、某ターミナル駅で男性から肘で肩を思い切り殴られたらしい。いわゆるぶつかりおじさんというやつかもしれないが、そんな名称で軽い扱いをするのはおかしい、立派な傷害罪だろう」と怒りをにじませる。また「『なんだか怪しい動きをしている人がいる』