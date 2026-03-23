【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の梅澤美波が、3月23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』の表紙・巻頭に登場。なお『アップトゥボーイ』は、2026年3月で創刊40周年。これを記念して、同誌における最多表紙登場グループ・乃木坂46のメンバーが2号連続で表紙を飾る。 ■“梅澤美波らしさ”を念頭に、あえてテーマを設定せず撮影を実施 9年前に発売された『アップトゥボー