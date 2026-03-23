乃木坂46梅澤美波“卒業”を語る。「梅澤美波が乃木坂46を卒業する、そのことについて誰よりも自分が寂しく感じていると思います」

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乃木坂46の梅澤美波が、3月23日発売の『アップトゥボーイ Vol.361』の表紙・巻頭に登場。なお『アップトゥボーイ』は、2026年3月で創刊40周年。これを記念して、同誌における最多表紙登場グループ・乃木坂46のメンバーが2号連続で表紙を飾る。

■“梅澤美波らしさ”を念頭に、あえてテーマを設定せず撮影を実施

9年前に発売された『アップトゥボーイVol.254』で自身初となるソログラビアを飾った、梅澤美波。3期生としてデビューしたばかりだった彼女はそこから努力を重ね、今や誰もが認めるキャプテンへと成長を遂げた。

すでに、乃木坂46からの卒業が発表されている彼女。“乃木坂46の梅澤美波”としては今回が最後の『アップトゥボーイ』登場となる。巻頭20ページのグラビアは、あえてテーマを設定せず「梅澤美波らしさ」「“みなみん”が楽しめる撮影を」という思いで企画。ロングインタビューにも注目だ。

■梅澤美波 インタビュー抜粋

■2本目の乃木坂46グラビアは、グループ愛に溢れる4期生の黒見明香

そして2本目の乃木坂46グラビアに登場するのは、4期生の黒見明香。先輩への敬意、同期への愛、後輩への気遣いを忘れないメンバーとして知られる、彼女。くろみんからメッセージをチェックすれば、乃木坂46のことがわかる――そんな評価もあるほどのグループ愛に溢れたメンバーだ。

そんな彼女のグラビアは、レトロな古民家を舞台に大正浪漫な雰囲気も感じさせる、一風変わった仕上がりに。 ファンは要チェックだ。

なお『アップトゥボーイ Vol.361』では、創刊40周年を記念して2026年春、乃木坂46にまつわるあらたな企画がスタート。今号では、その告知にも注目だ。

■黒見明香 インタビュー抜粋