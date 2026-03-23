「スーハー スーハー スーハーハー。なんかある気する、スーハーハー」【動画】「何かある！」 穴に鼻を突っ込んでくんくん…そんな“実況コメント”が添えられた動画が、Xで注目を集めています。登場するのは、ビーグルの「こうめ」ちゃん（2歳・女の子）。散歩中、アスファルトの小さな穴に鼻を突っ込み、夢中でクンクンと匂いを嗅いでいます。ビーグルは約2億2000万個もの嗅覚受容器を持つといわれ、地面や電柱の匂いを嗅ぐ行動