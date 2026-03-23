「スーハー スーハー スーハーハー。なんかある気する、スーハーハー」



【動画】「何かある！」 穴に鼻を突っ込んでくんくん…

そんな“実況コメント”が添えられた動画が、Xで注目を集めています。登場するのは、ビーグルの「こうめ」ちゃん（2歳・女の子）。散歩中、アスファルトの小さな穴に鼻を突っ込み、夢中でクンクンと匂いを嗅いでいます。



ビーグルは約2億2000万個もの嗅覚受容器を持つといわれ、地面や電柱の匂いを嗅ぐ行動は、情報収集や本能に基づく行動のひとつ。動画のこうめちゃんも、まるで謎を解明すべく調査する探偵のように、鼻息を響かせながら真剣な表情で調査を続けています。



その様子に、「猟犬の本能」「くん活って最高だワン」「かわええ（笑）」など、思わず見入ってしまった人たちからコメントが寄せられました。当時の状況について、飼い主のXユーザー・koumeさん（@koume20211212）にお話を伺いました。



側溝の穴に夢中…ビーグルの本能全開に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「散歩中、急に側溝の穴を嗅ぎ始めて、どんどん鼻息（音？）が激しくなりました」



ーーこうして匂いを嗅ぐことはよくありますか。



「ビーグルなので、下しか向いていません。前を向いて歩いたりアイコンタクトをする気はほぼない子なので、だいたいずーっと嗅いでいます。私の目には何も見えない場所（ただのアスファルトとか）も、ずーっと嗅いだりします」



ーーこのあと、何か見つかりましたか。



「周辺の側溝もくまなく嗅ぐので、私も一緒になって香りの素を探しましたが何も見つからなかったです。通行人の邪魔になるのですぐに移動しました」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「こうめは、世界中の人々が自分のことを好きだと信じきっています。毎日毎日、近所のお花屋さんに遊びに行き、毎日毎日おばあちゃんに撫でてもらっています。誰でも良いので撫でて欲しいので、外でお仕事されてる方（工事現場の人など）全員に撫でてもらいに行こうとします。気づけば、こうめを介して知り合いがたくさんできました」



リプライには、夢中で匂いを嗅ぎ続けるこうめちゃんの姿に、ほっこりする声や「ビーグルならでは」と共感する声が寄せられています。



「猟犬の本能」

「かわええ（笑）」

「激かわすぎます」

「何かにおいするね」

「くん活って最高だワン」

「このこをスーハーしたい」

「犬さんのこの鼻息音大好きすぎる」

「溝の中はめくるめくワンダーランド」

「ビーグルのこういうとこだーいすき」

「よほどいい匂いがするんだろうなぁ〜♡」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）