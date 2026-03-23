江尻篤彦氏は2008年北京五輪代表のコーチを務めた東京ヴェルディの江尻篤彦強化部長が、選手時代を過ごしたジェフユナイテッド市原（現千葉）で指導者人生の初期を過ごしたことは前回触れた。イビチャ・オシムという偉大な名将の下で働くチャンスを得られるのは滅多にないこと。今は亡き恩師に彼は心から感謝する。その貴重なキャリアに期待を寄せたのが、地元・清水の先輩に当たる反町康治氏（清水GM）だ。2008年北京五輪を目