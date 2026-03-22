今日22日(日)は、横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。横浜は平年、昨年ともに3日早い開花、前橋は平年より7日早く、昨年より6日早い開花となりました。横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花今日22日(日)は、横浜や前橋で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。横浜は平年、昨年ともに3日早い開花、前橋は平年より7日早く、昨年より6日早い開花となりました。これまでに、高知や名古屋、東京、佐賀など九州から関東では続々と桜