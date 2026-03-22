大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第18節GAME2が3月22日（日）に行われ、ことぶきアリーナ千曲にてVC長野トライデンツと大阪ブルテオンが対戦した。 21日（土）に行われたGAME1では、第3セットにVC長野が粘りを見せるも大阪Ｂも簡単には流れを渡さず。大阪Ｂがセットカウント3-0のストレートで勝利していた。 ホームのVC長野はオポジット（OP）にマシュー・ニーブス、アウトサ