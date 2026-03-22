モデルでタレントの藤田ニコル（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との散歩を公開した。「@yuki256_spitz とデート」と書き出した藤田。愛犬・ユキとの散歩コーデをアップした。「2人でピンクコーデ」と紹介してゆったりスウェット姿を披露。「ユキのお洋服は@lapinica_official の新作スエット」と添えた。ファンからは「二人ともピンクコーデ可愛い」「ピンクおそろいかわいい」「春らしくて素敵ー！」