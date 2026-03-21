3月20日（金）深夜放送のスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、元プロゴルファーの古閑美保が登場。ゴルフ界の恋愛事情についてぶっちゃけた。【映像】「スポーツ選手とも付き合ったり…」元プロゴルファー古閑美保、現役時代の恋愛相手を告白現役時代、一晩に300万円も使うほど飲み歩くのが大好きだったと明かした古閑。その流れでMCの近藤千尋が「コンパとか行っていましたか？」と尋ねると、古閑は「合コンっていうのはあ