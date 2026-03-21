sumikaが11枚目となるシングル『Honto』をリリースした。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』主題歌としても話題になっている表題曲は、“人間らしさ”について考えさせる作品のテーマとも深いところで共振しており、幼い頃から『ドラえもん』好きだというsumikaの3人による作品愛もたっぷり詰まっている。幾田りらをゲストに迎えた「赤春花 (feat.幾田りら)」、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』に