技術力を誇示する直列6気筒エンジンBMW 328は、今も昔も素晴らしい。曲線美なボディへ無骨なバンパーは備わらず、フェンダーラインに無駄はなく、キドニーグリルも上品だ。スポーティなブランドイメージを構築した傑作といえ、ピーターパンの様に変わらぬ若々しさを醸し出す。【画像】1936年生まれのスポーツカーBMW 328とジャガー SS100同時期のクラシックたち全148枚リアヒンジのボンネットは、レザーストラップで優雅に止