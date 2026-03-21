ポーランドサッカー協会は20日、3月のFIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフに臨むポーランド代表のメンバーを発表した。プレーオフ・パスBのポーランド代表は、26日の準決勝でアルバニア代表とホームで対戦。同試合に勝利すれば、31日にスペインのバレンシアにて、ウクライナ代表vsスウェーデン代表の勝者と激突する。そしてパスBを制した国がW杯本戦の出場権を獲得し、オランダ代表、日本代表、チュニジア代表と同組のグ