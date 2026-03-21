耳は「聞こえ」の玄関口。聞こえにくさは、人づきあいを遠け、認知機能の低下を招きかねません。放置せず対策をとりましょう （イラスト：末続あけみ取材・文・構成：菊池亜希子）【図解】耳のしくみ* * * * * * *聞こえない!?老化かしら？ 高齢期の難聴Q＆A【聞こえ編】70代以上のおよそ半数が難聴であるともいわれています。加齢と聞こえの関係について、内田育恵先生に聞きましたQ）高齢になると、なぜ聞こえにくくなるの？