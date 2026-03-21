20日、三島市のアパートで別の部屋の住人を殺害しようとしたとして53歳で無職の男が逮捕されました。逮捕されたのは、三島市徳倉の男(53)です。警察によりますと男は20日午後3時ごろ、自身が住むアパートの別の部屋で男性(48)の腹をナイフのようなもので突き刺すなどして、殺害しようとした疑いがもたれています。男性は、左わき腹と腕にけがをし病院に搬送されました。搬送時、意識はあったということです。事件後、