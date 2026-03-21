卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。レギュラーシーズン2位の木下アビエル神奈川が、同3位の日本ペイントマレッツと対戦する。ファイナル進出をかけた一戦を前に両チームのオーダーが発表されている。 ■勝利チームは日本生命との決勝へ レギュラ