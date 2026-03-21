俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）、紗来（18）姉妹の“幻想的”な最新ショットが、反響を呼んでいる。【映像】「本当に痩せた」と話題になった本田望結の投稿これまでにもお互いのInstagramで仲むつまじい姉妹の姿を公開している望結と紗来。姉の望結は21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化につ