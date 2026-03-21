俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）、紗来（18）姉妹の“幻想的”な最新ショットが、反響を呼んでいる。

【映像】「本当に痩せた」と話題になった本田望結の投稿

これまでにもお互いのInstagramで仲むつまじい姉妹の姿を公開している望結と紗来。

姉の望結は21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿で、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について報告。2026年3月12日には、真っ赤な衣装に身を包み、様々な表情が印象的な写真をアップしており、「本当に痩せたよね」「大人な色っぽさがあってキレイ」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

姉妹で“幻想的”な空間を満喫

3月19日は妹の紗来がInstagramを更新し、この日にオープンした、没入型体験施設「ワンダリア横浜」に望結と行ったことを報告。「入った瞬間から、その世界に入ったような感覚で、映像と音の迫力で、自然と引き込まれました。深海エリアは、本当に海の中を歩いているみたいで印象的でした。光の演出も綺麗で、ずっと見ていられるような空間」とコメントし、姉妹で“幻想的”な空間を満喫する様子を公開した。

この投稿にファンからは、「ステキです 美しい」「神秘的！すごい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）