【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年、原作連載開始20周年という記念すべき節目を迎える『FAIRY TAIL』。同作のアニメ第1期シリーズ（2009年〜2013年）を彩った高梨康治によるオリジナルサウンドトラック（全4タイトル）が、全世界のファンの熱い要望に応え、2026年9月30日にアナログレコードとして発売されることが決定した。今回の発売にあたり、ジャケットビジュアルはオリジナルCD発売時に描き下ろしされた原作者・真