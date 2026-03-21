スポーツ・イラストレイテッドの表紙に反響米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、ヤンキースの主将アーロン・ジャッジ外野手と米誌「スポーツ・イラストレイテッド」の表紙に起用された。メジャーを代表する2大スターの共演に、「スタイルいい」「大谷がちっちゃく見える」などの声が上がった。注目を浴びたのは、18日（日本時間19日）に「スポーツ・イラストレイテッド」公式Xで公開された1枚。大谷とジャッジは共に黒の