スポーツ・イラストレイテッドの表紙に反響

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、ヤンキースの主将アーロン・ジャッジ外野手と米誌「スポーツ・イラストレイテッド」の表紙に起用された。メジャーを代表する2大スターの共演に、「スタイルいい」「大谷がちっちゃく見える」などの声が上がった。

注目を浴びたのは、18日（日本時間19日）に「スポーツ・イラストレイテッド」公式Xで公開された1枚。大谷とジャッジは共に黒のスーツを着用。バットを手にし、勇ましい表情を浮かべている。

投稿では「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジが野球人気上昇を牽引」との文面とともに紹介。米ファンから反響が寄せられた中で、豪華スター共演の1枚に日本ファンも大興奮だった。

「なんぞ！このかっこよさ」

「表彰式の時に撮影したんかな？ めちゃくちゃカッコイイ」

「凛々しいな 翔平とジャッジ」

「これどうにかカード化してくれん？」

「ガタイ良い人達のスーツ姿てなんかイイな」

「この二人モノトーン似合いすぎやろ スタイルいいし…」

身長193センチの大谷と、201センチのジャッジ。2人が並んだ姿を目にしたファンからは、「こんなサイズ違うの！？」「大谷も背が高いけどジャッジでか」「大谷の顔が小さい」「大谷も十分でかいのにその大谷がちっちゃく見えるなんて…」との指摘も上がった。



（THE ANSWER編集部）