稲城ICから真っすぐ！稲城市（東京都）が建設を進めてきた「東長沼矢野口線」が、2026年3月25日（水）11時頃に開通します。【これは便利！】開通する「中央道〜読売ランド線」ルートを見る（地図と写真）今回開通するのは、2025年3月にオープンした読売ジャイアンツの2軍球場「GIANTS TOWN STADIUM」のふもと、南山リハビリテーション病院前から都道読売ランド線（都道124号稲城読売ランド前停車場線）までの区間です。京王相