「脱炭素先行地域」に選定されている大潟村が、公用車として電気自動車2台を導入しました。導入は地域の金融機関とモビリティサービス事業者が連携して支援し、実現しました。2022年に、環境省から「脱炭素先行地域」に選定された大潟村。再生可能エネルギーの地産地消を軸とした「自然エネルギー100％の村づくり」を掲げていて、地域主導型のエネルギー循環モデルの構築を進めています。 そのため村