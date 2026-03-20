3月25日（水）に大井競馬場で行われる京浜盃（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第49回京浜盃（Jpn2）施行日：3月25日（水）施行場：大井競馬場距離：1700m出走資格：サラブレッド系 3歳選定馬1着賞金：3000万【ブルーバードカップ】戸崎圭太フィンガーが交流重賞初制覇羽田盃前哨戦●JRA所属馬カタリテ（牡3・栗東・北出成人）高杉吏麒タマモフリージア（牝3・栗東・大橋勇樹）田口貫太フィンガー（牡3・美浦・田中