【モデルプレス＝2026/03/20】女優の上白石萌歌が3月19日、自身のInstagramを更新。前髪をカットした最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳美人女優「最高に可愛い」前髪カットの新ヘア披露◆上白石萌歌、前髪カット姿披露上白石は「春のもかをとりりいでした。はるだねえ」（※原文ママ）とつづり、鮮やかなグリーンのスパンコールの衣装姿での写真を投稿。前の投稿で「3ヶ月伸ばしてた前髪も切り、月梅ともすこ