２０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２３．２６ポイント（０．８８％）安の２５２７７．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２１．８１ポイント（１．４０％）安の８５７４．０７ポイントと続落した。売買代金は３４２５億１７５０万香港ドル（約６兆９２２２億円）に拡大している（１９日は３０６２億１３５０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが