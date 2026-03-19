ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎える。これを記念して、人気商品を“値段はそのまま45%増量”する『うまくて、ドでかい!お値段そのまま なぜか45%増量作戦』キャンペーンを、2026年3月24日から全国約1万6,400店舗で実施する。今回の対象商品は、ラーメン･中華まん･生コッペパンなど初登場商品を含む全14種。第1週(3月24日〜)は全8品、第2週(3月31日〜)は全6品と、週替わりで増量商品を展開する。なお、増量商品はキ