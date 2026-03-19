【モデルプレス＝2026/03/19】女優の桃井かおりが3月19日、自身のInstagramを更新。ワンプレート飯を披露し、注目が集まっている。【写真】74歳ベテラン女優「ボリューミーで美味しそう」2人分のワンプレートディナー◆桃井かおり、思い出のワンプレート披露桃井は「子供の頃我が家の夕食は皆んなこのワンプレート皿で、フォークとナイフで頂いた」とつづり、仕切り付きのプレート皿を使った食卓の写真を投稿。肉詰めピーマンにエ