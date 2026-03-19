善通寺市議会で香川県で初めての電子投票条例が制定されました。早ければ、今年夏に予定されている香川県知事選挙で実施されます。 【写真を見る】善通寺市で電子投票条例案を全会一致で可決香川県では初の制定「選挙業務の効率化・IT化は不可避」【香川】 電子投票を巡っては、大阪府四條畷市がおととし12月に市長選挙などで実施しています。大きなトラブルがなかったことから、善通寺市でも導入に向けて今議会で議員や市長の