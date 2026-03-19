Sony Musicが、ハンブレッダーズ、jo0ji、離婚伝説の楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』のフルムービーを公開した。 （関連：【映像あり】Sony Music、ハンブレッダーズらの楽曲を原案とした短編映像プロジェクト『#あの日の春の歌』フルムービー） 本作には、3月16日に公開されたTVCMと同様に、若手女優である夏目透羽、遠藤さくら（乃木坂46）、祷キララが出演