MBS（本社大阪市）は19日、公式サイトで、2月13日のニュース内で伝えた内容に誤った表現があったとして謝罪し、訂正する動画をアップした。「2月13日のニュースで訂正とお詫び」と題した動画を公開。アナウンサーが「先月13日にお伝えしました『参政党のイベント会場近くで、抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた』というニュースで、訂正とおわびです」と当該事案を説明した。